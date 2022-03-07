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Полиция завела уголовное дело об угрозах сургутской медсестре, рассказавшей об использовании в учреждении просроченных материалов

Полиция завела уголовное дело об угрозах сургутской медсестре, рассказавшей об использовании в учреждении просроченных материалов

Полиция возбудила уголовное дело об угрозах медсестре сургутской травматологической больницы Олесе Губановой.

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