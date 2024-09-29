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Польские друзья

Польские друзья

Хохлы, работающие в Польше на уборке кукурузы, изготавливают “подарункi для друзiв” – привязывают к стеблям кукурузы в поле куски железных труб, арматуры и тому подобный лом.

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Комментарии
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Татьяна Царева
точно.нет в мире лучше радости чем сделать людям гадости
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7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Но пшеки обвинили бобров. BOBER KURVA. Хотя бобры не курвы курвы хохлы.
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6 час.
владимир кин
САМАЯ ХИТРОЖОПАЯ  НАЦИЯ  В МИРЕ ЭТО..КУРВА ПОЛЬСКА.
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5 час.

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