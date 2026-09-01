Исследование: 75% родителей заметили рост затрат на школу в 2025 году

В 2025 году 75% родителей заявили о подорожании сборов в школу, 45,8% семей потратили более 20 тысяч рублей.
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