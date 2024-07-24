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Царьград

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Байдену потребовалась экстренная помощь после посещения мексиканского ресторана

Байдену потребовалась экстренная помощь после посещения мексиканского ресторана

Уход президента США на самоизоляцию якобы из-за коронавируса может иметь другие корни.Издание The Dossier сообщило, что президенту США Джо Байдену на прошлой неделе потребовалась экстренная медицинская помощь после визита в ресторан Lindo Michoacan, где готовят блюда мексиканской кухни.

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