Байдену потребовалась экстренная помощь после посещения мексиканского ресторана

Уход президента США на самоизоляцию якобы из-за коронавируса может иметь другие корни.Издание The Dossier сообщило, что президенту США Джо Байдену на прошлой неделе потребовалась экстренная медицинская помощь после визита в ресторан Lindo Michoacan, где готовят блюда мексиканской кухни.