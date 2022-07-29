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Экс-защитник «Зенита» Новосельцев отказался от перехода в румынский ЧФР

Экс-защитник «Зенита» Иван Новосельцев мог продолжить карьеру в чемпионате Румынии. 30-летнего игрока хотел подписать ЧФР, но футболист ответил отказом, сообщает Metaratings.

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