👨⚕️ Медики подстанции скорой помощи в посёлке Гвардейское переехали в новое здание Коллектив подстанции скорой помощи № 8 уже переехал, но всё ещё привыкает к расположению кабинетов.
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