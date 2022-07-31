Варшава (WTA). Финал. Гарсия сыграет с Богдан

Каролин Гарсия и Ана Богдан разыграют титул в Варшаве. Сетка здесь. BNP Paribas Poland Open Варшава, Польша 25 – 31 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, грунт Финал Каролин Гарсия (Франция) Ана Богдан (Румыния) Дата проведения 31 июля, 16.
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