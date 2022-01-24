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Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся омикроном-штаммом

Официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам заявил, что у 73 процентов, что составляет практически три четверти от всех заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в государстве, наблюдался насморк.

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