Уничтожил генерала, пытавшего русских, в центре Берлина: Путин представит освобождённого Красикова к госнаграде. При чём тут Кадыров?

Человек, которого причисляли к самому элитному подразделению России, которого посадили на пожизненное по обвинению в убийстве генерала, террориста и просто плохого человека, пытавшего русских в годы Чеченской кампании, в центре Берлина - этот человек наконец вернулся на Родину, которая его ждала.