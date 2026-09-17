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Русская весна

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Массированная атака БПЛА на Ростов-на-Дону: повреждена подстанция, обесточены районы города

Массированная атака БПЛА на Ростов-на-Дону: повреждена подстанция, обесточены районы города

Ростов-на-Дону в ночь на четверг подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По официальным данным, удары привели к повреждению энергетической инфраструктуры и отключениям электричества в нескольких районах города.

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