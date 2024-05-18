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Онемение пальцев — обычное явление, но когда следует обратиться к врачу?

Онемение пальцев — обычное явление, но когда следует обратиться к врачу?

Онемение пальцев — обычное явление, но когда следует обратиться к врачу? Максим МорозовОнемение пальцев, характеризующееся частичной или полной потерей чувствительности, является распространённым явлением.

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