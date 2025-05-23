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Военное обозрение

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РУМО США о новой российской ракете «воздух-воздух»

РУМО США о новой российской ракете «воздух-воздух»

В США считают, что Россия расширяет свои ядерные арсеналы. В частности, разрабатывается или уже существует некая ракета «воздух-воздух» со специальным оснащением.

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