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Подмосковный врач Виктор Саранчев рассказал о современных методах борьбы со СПИД

Подмосковный врач Виктор Саранчев рассказал о современных методах борьбы со СПИД

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Врач-инфекционист Красногорской больницы Виктор Саранчев рассказал о современных методах лечения ВИЧ-инфекции, а также напомнил о бесплатном тестировании, которое необходимо делать не реже одного раза в год.

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