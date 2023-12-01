Подмосковный врач Виктор Саранчев рассказал о современных методах борьбы со СПИД

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Врач-инфекционист Красногорской больницы Виктор Саранчев рассказал о современных методах лечения ВИЧ-инфекции, а также напомнил о бесплатном тестировании, которое необходимо делать не реже одного раза в год.