Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Валерий Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год. «Динамо» объявит о назначении после матчей с Нигерией и Беларусью, зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро.
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