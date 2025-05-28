Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Валерий Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год. «Динамо» объявит о назначении после матчей с Нигерией и Беларусью, зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро.