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Не только о футболе

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Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости

Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Валерий Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год. «Динамо» объявит о назначении после матчей с Нигерией и Беларусью, зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро.

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Комментарии
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КУАТ
среди обязанностей – «достойное поведение на пресс-конференциях»
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11 час.
сергей озеров
Кто служил в этих войсках, с Днем Пограничника!
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2 час.
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