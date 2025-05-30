Якутских дизайнеров позвали на неделю моды в ЮАР

Управляющий директор недель моды, председатель рабочей группы креативных индустрий ЮАР в БРИКС Мпфо Моготси пригласила дизайнеров из Якутии принять участие в неделе моды BRICS Africa Fashion Week и Manzi Fashion Week.
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