Хаос в «заморской Франции»: британские стратеги выносят приговор разваливающейся империи Макрона

Антиколониальное движение рискует стать заложником межимпериалистических разборок Усиленные меры безопасности и продление до 28 октября комендантского часа, введённого ещё в середине сентября во французском восточно-карибском департаменте Мартиника, спровоцировали там новые протесты.
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