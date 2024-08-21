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Разумовский вестник

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Изменения ночного расписания поездов D3 от «Петровско-Разумовской» продлятся до 7 сентября

До 7 сентября во временные интервалы с 22:00 до 7:00 действуют изменения расписания на Третьем маршруте Московских центральный диаметров (МЦД-3, D3), напомнила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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