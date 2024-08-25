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«Нам не хватает людей»: в Госдуме заявили, что мигрантам нужно везти семьи в Россию из-за нехватки россиян

«Нам не хватает людей»: в Госдуме заявили, что мигрантам нужно везти семьи в Россию из-за нехватки россиян

Avia.pro - СМИ Как вам такой поворот событий? Оказывается, вся надежда России на спасение — это бесконечный поток мигрантов с их многочисленными семьями.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Если уж так очень нужны гастарбайтеры, в чём я сильно сомневаюсь, т.к. вон на восстановлении Мариуполя хусоснулин местных вообще на работу не нанимает, а привёз мастурбеков и платит им втридорога, даже Олег Царёв возмутился (см. статью на Дзен &quot;Россиянам предлагают восстанавливать Мариуполь бесплатно&quot;), так вот, если уж так нужны рабочие, тогда зачем завозить диких, не желающих работать и агрессивных среднеазиатов, исламских радикалов, которые к тому же люто ненавидят русских и у них на руках уже есть кровь русских в начале 90-х при погромах в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д., и которые очень хотят ещё это повторить, это у них в генах, в вере и т.д. Завезите лучше китайцев, северокорейцев, вьетнамцев, они отличные ребята, работящие, не агрессивные, мы отлично с ними поладим, они прекрасно ассимилируются, и экономика пойдёт и никакого напряжения в обществе не будет и наша культура от них очень обогатится, всё отлично будет. Но ведь нет, принципиально завозят этих, значит нехватка трудовой силы — это просто предлог, курс власти сознательно на уничтожение русского народа и исламизацию России.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Влади́мир Абдуали́евич Васи́льев Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 12 октября 2021 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия» Российский государственный деятель. Кто бы сомневался. P.S. Отчество хорошее
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Включить отзыв мигропутатов на Госуслугах, не голосовать за ЕР..
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