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Кубань запускает план спасения бизнеса после атаки на складской комплекс

Кубань запускает план спасения бизнеса после атаки на складской комплекс

На Кубани создадут рабочую группу для поддержки бизнеса, пострадавшего после атаки на складской комплекс В Краснодарском крае сформируют специальную рабочую группу, которая займётся помощью предпринимателям, понёсшим ущерб в результате атаки на складской комплекс.

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