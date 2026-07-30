Кубань запускает план спасения бизнеса после атаки на складской комплекс

На Кубани создадут рабочую группу для поддержки бизнеса, пострадавшего после атаки на складской комплекс В Краснодарском крае сформируют специальную рабочую группу, которая займётся помощью предпринимателям, понёсшим ущерб в результате атаки на складской комплекс.