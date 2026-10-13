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FT: цены на газ в Европе достигли максимума на фоне конфликта с Ираном

FT: цены на газ в Европе достигли максимума на фоне конфликта с Ираном

Европейские цены на природный газ выросли на 170% с начала конфликта вокруг Ирана, превысив €86 за мегаватт-час — максимум с энергетического кризиса 2022 года.

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