MAN уведомила ЦИК о незаконном распространении предвыборных материалов в поддержку Майи Санду

Политическая партия «Национальное альтернативное движение» (MAN) подала уведомление в Центральную избирательную комиссию Республики Молдова, обвинив партию «Действие и солидарность» (ПДС) в незаконной предвыборной агитации в пользу Майи Санду, которая заявила о своем намерении участвовать на президентских выборах, сообщает Noi.