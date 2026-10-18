Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником: Модернизируя и эксплуатируя транспортную инфраструктуру, работники отрасли вносят вклад в развитие сообщения между городами и регионами, обеспечение безопасности перевозок, повышение качества жизни граждан.
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