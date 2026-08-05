bioRxiv: особая клеточная антенна может быть причиной врожденных пороков сердца

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что причиной некоторых врожденных пороков сердца могут быть сбои в работе клеточной "антенны" — первичной реснички, которая управляет развитием сердечной ткани у эмбриона.
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