Садальский в бешенстве от действий Бородина: “Кричит, что патриот, а дочери дал имя иноагентское”

фото: vladtime.ruВ последнее время в прессе часто упоминается общественный деятель Виталий Бородин, который пишет множество обращений против российских знаменитостей, считая, что они опорочили честь страны.
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