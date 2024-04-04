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Садальский в бешенстве от действий Бородина: “Кричит, что патриот, а дочери дал имя иноагентское”

Садальский в бешенстве от действий Бородина: “Кричит, что патриот, а дочери дал имя иноагентское”

фото: vladtime.ruВ последнее время в прессе часто упоминается общественный деятель Виталий Бородин, который пишет множество обращений против российских знаменитостей, считая, что они опорочили честь страны.

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