Александр Мостовой прокомментировал возможность выдвижения Дэвида Бекхэма на пост президента ФИФА. Несмотря на потенциальную поддержку УЕФА, ветеран сомневается в реальности инициативы из-за загруженности Бекхэма, который управляет «Интер Майами».
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