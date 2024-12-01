Ученые назвали "галактическим каннибализмом" долетевший до Земли удар

Global Look Press/Simone Brandt/imageBROKER.com Массовое "столкновение" в группе галактик под названием "Квинтет Стефана", которое вызвало ударную звуковую волну, якобы достигшую Земли, российские ученые назвали обычным взаимодействием галактик или, другими словами, "галактическим каннибализмом".
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