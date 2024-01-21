В Рязани в митрополии обратили внимание на запахи в городе

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Русской православной церкви Дмитрий Фетисов обратил внимание властей на резкий и неприятный запах, распространяющийся в нескольких микрорайонах города Рязани.
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