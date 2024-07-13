Чернышевская - красная, Удельная - серая: в петербургской подземке обновляют схемы метро

Они отражают расширение транспортной системы города, отмечают специалисты Сегодня, 13 июля, знаменательно открылась после ремонта станция «Чернышевская», а параллельно с этим в метрополитене началась замена схем линий метро, сообщает телеканал «Царьград».
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