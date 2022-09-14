Минобороны России показало видео уничтожения десанта Украины в районе Запорожской АЭС ракетами с вертолетов Ка-52

Российское министерство обороны продемонстрировало видео, на котором запечатлена ликвидация украинского десанта в районе Запорожской атомной электростанции снарядами, выпущенными вертолетами Ка-52.
Популярные статьи
- Генерал Бужинский: пришло время нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины
- Дмитрий Раевский: на Украине не будет ни одного метра, куда американцы смогли бы поставить гаубицы
- Политолог Кочетков заявил, что РФ следует закрыть границы с ЕС и объявить экономическую блокаду странам Прибалтики
Свежие комментарии