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Минобороны России показало видео уничтожения десанта Украины в районе Запорожской АЭС ракетами с вертолетов Ка-52

Минобороны России показало видео уничтожения десанта Украины в районе Запорожской АЭС ракетами с вертолетов Ка-52

Российское министерство обороны продемонстрировало видео, на котором запечатлена ликвидация украинского десанта в районе Запорожской атомной электростанции снарядами, выпущенными вертолетами Ка-52.

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