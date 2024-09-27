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Выше гнезд: исследование птиц покажет состояние экосистемы Камчатки

Выше гнезд: исследование птиц покажет состояние экосистемы Камчатки

Ученые завершили первый этап многолетнего исследования популяции хищных птиц полуострова Камчатка. С помощью вертолета исследователям удалось обнаружить в отдаленной местности в районах крупных рек около сотни гнездовий орланов и скоп.

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