В культурном центре «Марьина Роща» прошла встреча с общественными советниками

В культурном центре «Марьина Роща» состоялась рабочая встреча с общественными советниками. Встреча началась с блока о безопасности в преддверии 1 сентября и Дня города: присутствующим напомнили о необходимости сохранять бдительность и своевременно сообщать в компетентные органы о подозрительных предметах и людях.