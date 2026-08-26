МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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В культурном центре «Марьина Роща» прошла встреча с общественными советниками

В культурном центре «Марьина Роща» прошла встреча с общественными советниками

В культурном центре «Марьина Роща» состоялась рабочая встреча с общественными советниками. Встреча началась с блока о безопасности в преддверии 1 сентября и Дня города: присутствующим напомнили о необходимости сохранять бдительность и своевременно сообщать в компетентные органы о подозрительных предметах и людях.

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