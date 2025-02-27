Сутки без сна изменили клетки иммунной системы подобно ожирению

Новое исследование показало, как всего одна бессонная ночь может менять работу иммунных клеток, провоцируя у здоровых людей без лишнего веса воспалительные процессы, которые характерны для страдающих ожирением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии