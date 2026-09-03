В Москве школьник избил мужчину на станции метро

В Москве 16-летний школьник избил 30-летнего мужчину в метро и попал на видео. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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