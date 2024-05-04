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Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил пулеметные точки ВСУ на спецоперации

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил пулеметные точки ВСУ на спецоперации

скриншот видео Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот", находящийся на службе 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, уничтожил пулеметные точки ВСУ в зоне проведения спецоперации.

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