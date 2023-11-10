В ДНР сообщили о бегстве украинских военных с линии фронта

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с линии фронта в районе Донецка, за последнее время их количество сократилось минимум втрое, заявил 10 ноября советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
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