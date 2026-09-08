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Ключевая ставка, новые правила ОСАГО и поддержка малой авиации

Ключевая ставка, новые правила ОСАГО и поддержка малой авиации

- Эксперты: ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 11 сентября, может стать первым за последний год, на котором "ключ" останется без изменений; - 89% москвичей считают столицу комфортной, 73% отметили улучшение городской среды за последние годы; - Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что лимит выплат по ОСАГО морально устарел, и предложил поднять его до 800 тыс.

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