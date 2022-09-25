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В Баку будут интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь страны

В Баку будут интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь страны

Решительность в намерении интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества подтвердил в своем выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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