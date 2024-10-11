Утилизация МКС в океане вызывает волну беспокойства среди экологических организаций и специалистов по морской среде

NASA стоит перед значительной проблемой: как безопасно утилизировать более 400 тонн космического оборудования, включая Международную космическую станцию (МКС), которая должна быть выведена с орбиты в начале 2030-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии