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Медиакратия

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«Поутру они проснулись»: Лондон вводит санкции против поселений на Западном берегу. Израиль злится

«Поутру они проснулись»: Лондон вводит санкции против поселений на Западном берегу. Израиль злится

Великобритания объявила о введении мер, которые стало принято называть санкциями, против незаконных израильских поселений на западном берегу Иордана.

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