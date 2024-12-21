«Для отца это стало настоящим потрясением»: Сына главного судьи Татарстана задержали по тяжелой статье

sa svet alex Смотришь на такие события и диву даешься! То отец в горе, он видите ли не знал, что его сын враг нашей страны, то господин Шойгу годами не знал, что его генералы, ближайшие соратники, миллиардами воровали и расхищали снабжение для армии, являясь прямой причиной гибели наших ребят! Просто херувимчики какие-то! И спасибо нашим силовикам и А.Белоусову, что начали потрошить эти змеиные гнезда!

Людмила Лиханова Что ж...это не просто задержание. Это- предупреждение тем, кому хочется снова на Запад на поклон за своими денежками и виллами. Ребята - спецы, работайте без оглядки. У вас явно даден карт-бланш. Зачищайте всю эту элитную мразоту. Удачи и не останавливайтесь. А еще лучше -НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ В ИХ ОЧЕНЬ НУЖНОЙ РАБОТЕ.