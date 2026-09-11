"Атлетико Насьональ" подписал Хамеса Родригеса на один сезон

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с "Атлетико Насьональ" на один сезон. Ранее он играл за "Миннесота Юнайтед" в MLS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мухаммад, Ислам и...
- Новые детали в де...
- LD "Вас просто уволя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым