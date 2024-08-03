В Ленинском районе Челябинска на сутки закрыли движение по одной из основных улиц

В Челябинске на сутки закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления.
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