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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП на трассе Р-132 в Клепиковском районе пострадали два человека

В ДТП на трассе Р-132 в Клепиковском районе пострадали два человека

Авария случилась в пятницу, 11 сентября, на 424-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 36-летний водитель Iveco врезался в ГАЗ МК-1451-14, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

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