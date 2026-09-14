В ДТП на трассе Р-132 в Клепиковском районе пострадали два человека

Авария случилась в пятницу, 11 сентября, на 424-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 36-летний водитель Iveco врезался в ГАЗ МК-1451-14, за рулем которой находился 50-летний мужчина.
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