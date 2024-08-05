Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка.
Письмо западным разведкам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эммануил Шейн
Ну так вроде все правда, вот с Обамой ошибся он ушастый но ни макака, а горилла, обидно за Барака.
Ответить
19 час.
Ольга Каширина
Хорошо бы, если это письмо дойдет до ее "героев". Это как раз будет то, что нужно, - взгляд на себя со стороны. А то они представляют себя другими, важными, решающими судьбы человечества. А всё гораздо проще, если трезво на себя посмотреть со стороны.
Ответить
18 час.
NИ
Nadezhda Иванова
Обожаю подобный стиль письма, спасибо п
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии