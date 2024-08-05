Письмо западным разведкам

Ну так вроде все правда, вот с Обамой ошибся он ушастый но ни макака, а горилла, обидно за Барака.

Ольга Каширина

Хорошо бы, если это письмо дойдет до ее "героев". Это как раз будет то, что нужно, - взгляд на себя со стороны. А то они представляют себя другими, важными, решающими судьбы человечества. А всё гораздо проще, если трезво на себя посмотреть со стороны.