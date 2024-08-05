Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Письмо западным разведкам

Письмо западным разведкам

Маленькие чмошники (зачёркнуто, но плохо)! Нет, так не вежливо… плюс это хлеб Дмитрия Анатольевича…Дорогие коллеги из американской, британской и французской разведки!Сегодня я с удивлением узнал, что у Франции, оказывается, есть разведка.

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Комментарии
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Эммануил Шейн
Ну так вроде все правда, вот с Обамой ошибся он ушастый но ни макака, а горилла, обидно за Барака.
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19 час.
Ольга Каширина
Хорошо бы, если это письмо дойдет до ее &quot;героев&quot;.  Это как раз будет то, что нужно, - взгляд на себя со стороны. А то они  представляют себя другими, важными,   решающими судьбы человечества.  А всё гораздо проще, если  трезво на себя посмотреть со стороны.
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18 час.
Nadezhda Иванова
Обожаю подобный стиль письма, спасибо п
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22 мин.

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