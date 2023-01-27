Южноуральцев попросили не выезжать на дороги

На Южном Урале идет снег – это рядовое для зимы событие традиционно вызвало проблемы на дорогах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра в Челябинске автомобильные пробки оценивались в 8 баллов, к моменту публикации – сократились до 7.