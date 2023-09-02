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Медведев: к главам западных государств нужно относиться как к руководителям стран нацистской коалиции

Медведев: к главам западных государств нужно относиться как к руководителям стран нацистской коалиции

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал относиться к нынешнему руководству западных стран, поддерживающих Украину, как к нацистской коалиции, и не надеяться на налаживание отношений РФ с ними.

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