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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кто кого заборет в Америке?

А  давайте  ровно   за  две  недели      до   выборов  в  Пендоссии  о  них    и  поговорим,  а  то, я  смотрю,   очень  многие    ими  интересуются,  графики  там  разные  и  результаты опросов  выкладывают;  гадают, кто   кого  заборет -  Камбала Хариус Камала Харрис Данилу  Козырева Дональда Трампа, или  наоборот.

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