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Нани поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ: «Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя»

Нани поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ: «Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя»

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поддержал капитана национальной команды Криштиану Роналду после вылета с ЧМ в 1/8 финала от Испании (0:1).

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