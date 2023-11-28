В Индонезии родился редкий суматранский носорог 

Новорожденный суматранский носорог / © Indonesian Ministry of Environment and Forestry Суматранские носороги (Dicerorhinus sumatrensis) находятся на грани полного исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерской охоты.
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