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Царьград

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Нового мэра Сочи призвали временно запретить салюты на курорте

Нового мэра Сочи призвали временно запретить салюты на курорте

По мнению автора инициативы Арменака Тозляна, решение необходимо для усиления общественной безопасности и поддержки наших военных.

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